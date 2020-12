Recovery Fund, De Luca: “Ipotesi governo su utilizzo fondi è furto al Sud”. E accusa: “Ospedali privati milanesi speculano sui nostri malati” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durissima invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro l’ipotesi di utilizzo avanzato dal governo in merito ai fondi Ue del Recovery Fund. “C’è un problema politico – accusa durante la sua diretta informativa su Facebook – che, per quel che riguarda noi meridionali, è il problema principale. Sia detto in maniera brutalmente chiara: le ipotesi del governo configurano un ennesimo furto nei confronti delle regioni meridionali”. E spiega: “I fondi europei sono stati destinati all’Italia per una ragione principale: recuperare il divario Nord-Sud. Le risorse sono state attribuite all’Italia dall’Europa tenendo conto della popolazione delle diverse regioni, del divario del Pil rispetto alla media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durissima invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, contro l’ipotesi diavanzato dalin merito aiUe del. “C’è un problema politico –durante la sua diretta informativa su Facebook – che, per quel che riguarda noi meridionali, è il problema principale. Sia detto in maniera brutalmente chiara: le ipotesi delconfigurano un ennesimonei confronti delle regioni meridionali”. E spiega: “Ieuropei sono stati destinati all’Italia per una ragione principale: recuperare il divario Nord-Sud. Le risorse sono state attribuite all’Italia dall’Europa tenendo conto della popolazione delle diverse regioni, del divario del Pil rispetto alla media ...

