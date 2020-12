Previsioni Meteo FVG sabato 12 dicembre (Di venerdì 11 dicembre 2020) Previsioni Meteo:sabato 12 dicembre: seppure con bassa probabilità saranno possibili deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 800 m circa.Possibile acqua alta sulla costa al mattino.Locali foschie nelle ore notturne.Dal pomeriggio-sera riprenderà a soffiare Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. Leggi su udine20 (Di venerdì 11 dicembre 2020)12: seppure con bassa probabilità saranno possibili deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 800 m circa.Possibile acqua alta sulla costa al mattino.Locali foschie nelle ore notturne.Dal pomeriggio-sera riprenderà a soffiare Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali.

