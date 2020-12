Pordenone, 16enne festeggia ritorno in “zona gialla” e va in coma etilico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un gruppo di minorenni per festeggiare il ritorno della regione in “zona gialla” si è recato in un noto bar del centro di Pordenone consumando ingenti quantità di superalcolici. Un 16enne è finito in coma etilico ed è stato tenuto per oltre 24 ore in osservazione in ospedale. Il bar è stato sanzionato dalla Questura con la chiusura dell’esercizio per 25 giorni. Al gestore del locale è stata anche comminata una sanzione di 400 euro. Come ricostruito dalle indagini degli agenti, il fatto risale a domenica scorsa. Gli agenti hanno ascoltato cinque minorenni di 16 anni. Secondo la ricostruzione questi, per festeggiare l’allentamento delle misure restrittive previsto dal passaggio della Regione Friuli Venezia Giulia dalla ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un gruppo di minorenni perre ildella regione insi è recato in un noto bar del centro diconsumando ingenti quantità di superalcolici. Unè finito ined è stato tenuto per oltre 24 ore in osservazione in ospedale. Il bar è stato sanzionato dalla Questura con la chiusura dell’esercizio per 25 giorni. Al gestore del locale è stata anche comminata una sanzione di 400 euro. Come ricostruito dalle indagini degli agenti, il fatto risale a domenica scorsa. Gli agenti hanno ascoltato cinque minorenni di 16 anni. Secondo la ricostruzione questi, perre l’allentamento delle misure restrittive previsto dal passaggio della Regione Friuli Venezia Giulia dalla ...

