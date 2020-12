Paolo Rossi | intestato lo stadio a Prato e indetto lutto cittadino Domani i funerali a Vicenza

Leggi su mediagol

(Di venerdì 11 dicembre 2020)per ricordare. "Invito tutti i pratesi a ricordaremettendo sui propri balconi e alle proprie finestre una bandiera italiana, esattamente come in quella splendida estate".Questo il messaggio diffuso dal sindaco della città toscana Matteo Biffoni che, all'indella scomparsa di, ha chiesto una mano ai suoi cittadini per omaggiare l'ex campione del Mondo '82 originario proprio di.Il Comune toscano, dopo la decisione della città di Napoli di intitolare loSana Diego Armando Maradona, valuta sempre più concretamente la possibilità di intitolare all'ex attaccante ...