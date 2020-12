Oggi è un altro giorno, tensione su Rai 1 tra la conduttrice e Vittoria Schisano (Video) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non si può stare un attimo tranquilli! Dopo lo scontro a Otto e mezzo, anche la puntata di Oggi è un altro giorno di questo venerdì 11 dicembre 2020 si è rivelata ad alta tensione. Il motivo? Le posizioni contrastanti della conduttrice Serena Bortone e Vittoria Schisano, ospite direttamente da Ballando con le stelle. Ma cos’è successo nel dettaglio? Oggi è un altro giorno, tensione su Rai 1 tra la conduttrice e Vittoria Schisano Nella prima parte dell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha avuto tra gli ospiti anche l’attrice e concorrente di Ballando con le stelle ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non si può stare un attimo tranquilli! Dopo lo scontro a Otto e mezzo, anche la puntata diè undi questo venerdì 11 dicembre 2020 si è rivelata ad alta. Il motivo? Le posizioni contrastanti dellaSerena Bortone e, ospite direttamente da Ballando con le stelle. Ma cos’è successo nel dettaglio?è unsu Rai 1 tra laNella prima parte dell’ultima puntata settimanale diè un, Serena Bortone ha avuto tra gli ospiti anche l’attrice e concorrente di Ballando con le stelle ...

SirDistruggere : Il paragonare l'HIV al Covid è certamente la cosa idiota di oggi. Non bisogna neanche cercare altro, la giornata è… - NicolaPorro : ?? Gli italiani assuefatti al regime, il #vaccino come ultima arma di libertà, i padrini del reddito di cittadinanza… - GPeppe34N : RT @evavola: Oggi ho fatto un altro #tampone. Altra tecnica :2 narici e un male cane.Per lavorare, devo farlo,ma mi chiedo se tutti quelli… - 273_333 : @GuidoCrosetto La Germania la Svezia ? Oggi sono molto preoccupati e più dura la Germania su ipotesi LD ! Il model… - anailime01 : L’avete visto il sorriso di Tommy oggi quando ha ricevuto l’aereo? Quello è uno dei motivi per cui dobbiamo far vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Coronavirus oggi: Lombardia, Piemonte e Toscana verso zona gialla, in Usa vaccinazioni covid da lunedì Fanpage.it Assistenza Domiciliare Integrata, Garattini sostiene l'emendamento di Cittadinanzattiva sul tabacco riscaldato

L'associazione aveva depositato un emendamento, con il sostegno di tutti i gruppi parlamentari, per la creazione di un fondo finanziato attraverso la diminuzione dei benefici fiscali per i prodotti a ...

Milan, riecco Bennacer: allenamento in gruppo

Il centrocampista algerino ha smaltito le noie muscolari degli ultimi giorni: domenica sera sarà a disposizione di Pioli.

L'associazione aveva depositato un emendamento, con il sostegno di tutti i gruppi parlamentari, per la creazione di un fondo finanziato attraverso la diminuzione dei benefici fiscali per i prodotti a ...Il centrocampista algerino ha smaltito le noie muscolari degli ultimi giorni: domenica sera sarà a disposizione di Pioli.