L'Egitto non indagherà più sulla morte di Giulio Regeni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 10 dicembre la procura italiana ha accusato quattro agenti della sicurezza nazionale del ministero dell'interno egiziano del rapimento e omicidio del dottorando italiano. Il Cairo, invece, vuole metterci una pietra sopra.

lauraboldrini : La Procura di Roma processerà quattro 007 egiziani. #GiulioRegeni è morto per le torture subite. Possiamo mai con… - GianluigiNuzzi : Dopo 10 mesi di illegittima detenzione in Egitto, #PatrickZaky dovrà restare in cella ancora per altri 45 giorni. U… - chetempochefa : Il loro unico crimine è stato quello di lottare per la dignità degli altri. Questi uomini hanno speso la loro vita… - raffo1900 : RT @LaNotiziaTweet: Caso #Regeni, la Camera continuerà a non avere rapporti diplomatici con l’Egitto. #Fico: “Il popolo italiano è indignat… - nelloscavo : RT @scandura: Via spotter?? ?? -

