IMA | CdA valuta congruo prezzo OPA IMA BidCo

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di I.M.A. ha approvato il comunicato contenente lazione motivata sull’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da IMAe sulla congruità del relativo corrispettivo. Il Consiglio di Amministrazione ha anche preso visione e tenuto conto del parere rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti, delle fairness opinion rilasciate da Lazard e Rothschild & Co., in qualità di advisor finanziari nominati dagli stessi amministratori indipendenti, nonché delle fairness opinion rilasciate da Bank of America e BNP Paribas, in qualità di advisor finanziari nominati dal Consiglio di Amministrazione. All’esito della riunione il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha ritenuto, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 68 euro ...