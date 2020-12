Ecco perché l’Ue ha scelto Bucarest per il centro cyber (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mercoledì sera l’Unione europea ha deciso che sarà Bucarest a ospitare lo European cybersecurity Competence Centre, l’hub che coordinerà gli sforzi europei in materia di sicurezza delle reti e gestirà i fondi comunitari e la cui creazione, come evidenziato più volte su queste pagine, richiede l’attivazione di una rete di analoghi centri nazionali. LA VITTORIA SU BRUXELLES “L’esperienza rumena nel settore IT è stata riconosciuta nell’Unione europea. La Romania è pronta a lavorare sodo per un ecosistema di sicurezza informatica europeo “, ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri rumeno, Bogdan Aurescu, commentando la notizia della vittoria di Bucarest che al ballottaggio ha battuto Bruxelles. Secondo il Consiglio europeo, i criteri per scegliere la sede includevano “la data in cui il centro può diventare ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mercoledì sera l’Unione europea ha deciso che saràa ospitare lo Europeansecurity Competence Centre, l’hub che coordinerà gli sforzi europei in materia di sicurezza delle reti e gestirà i fondi comunitari e la cui creazione, come evidenziato più volte su queste pagine, richiede l’attivazione di una rete di analoghi centri nazionali. LA VITTORIA SU BRUXELLES “L’esperienza rumena nel settore IT è stata riconosciuta nell’Unione europea. La Romania è pronta a lavorare sodo per un ecosistema di sicurezza informatica europeo “, ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri rumeno, Bogdan Aurescu, commentando la notizia della vittoria diche al ballottaggio ha battuto Bruxelles. Secondo il Consiglio europeo, i criteri per scegliere la sede includevano “la data in cui ilpuò diventare ...

NicolaPorro : Il racconto che è stato fatto in questi giorni sull’episodio dell’?????????????? '????????????????' risponde al coro politicamente… - LinoGuanciale : Sosteniamo l'@UNHCRItalia per l'emerge Etiopia. nella regione del Tigré, la situazione é sempre piú critica: i rifu… - ItaliaViva : Il Presidente del Consiglio non può andare avanti con la Fondazione dei Servizi Segreti. In gioco c'è il rispetto d… - DesireeSbarbat1 : RT @chetrashhh: Stefy:'Amore mi hai tradito con Petrelli eh' Tommy:'E tu con Zelletta' Stefy:'Ahh ecco perché non mi vuoi più bene' #gfvip - Marti490 : RT @LinoGuanciale: Sosteniamo l'@UNHCRItalia per l'emerge Etiopia. nella regione del Tigré, la situazione é sempre piú critica: i rifugiati… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché FireEye, rubati i tool per testare la sicurezza dei clienti: ecco perché è molto grave Cyber Security 360