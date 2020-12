È morto il regista sudcoreano Kim Ki-duk, aveva 59 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il regista sudcoreano Kim Ki-duk è morto venerdì in Lettonia per complicazioni legate alla COVID-19, la malattia causata dal coronavirus. Kim Ki-duk aveva 59 anni ed era famoso per Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera (2003), per Ferro 3 Leggi su ilpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) IlKim Ki-duk èvenerdì in Lettonia per complicazioni legate alla COVID-19, la malattia causata dal coronavirus. Kim Ki-duk59ed era famoso per Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera (2003), per Ferro 3

repubblica : È morto Kim Ki-duk, regista di 'L'isola' e 'Ferro 3', per complicazioni da Covid19 - gianlucalfieri : È morto il regista sudcoreano #KimKiduk, aveva 59 anni - Il Post - schneegurochka : RT @CineFacts_: È morto Kim Ki-duk. Non sono solito maledire un anno o cose simili, ma oggi mi viene davvero da chiedermi quando finirà qu… - GPiziarte : Il regista sudcoreano Kim Ki-duk morto di Covid in Lettonia, vinse il Leone d'Oro a Venezia - ilpost : È morto il regista sudcoreano Kim Ki-duk, aveva 59 anni -