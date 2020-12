Brexit, col botto (di fine anno): alla fine sarà No Deal? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un anno decisamente poco fortunato – azzoppato appena all’inizio dall’esplosione della pandemia che ha completamente rivoluzionato le nostre vite – che potrebbe concludersi con il botto di fine anno. A regalarcelo la Brexit che in quanto a colpi di scena ha molto poco da imparare. Il fantasma del No Deal – ossia l’uscita senza accordo, che in questi mesi non se n’è mai andato – nell’ultimo periodo non solo è tornato ad aleggiare con una certa insistenza ma diventa sempre più concreto. La conferma è arrivata dallo stesso Premier britannico Boris Johnson che in più occasioni, specie nell’ultimo periodo, ha ammesso che l’uscita Hard è saldamente sul piatto, invitando il Paese a prepararsi allo scenario, secondo molti il peggiore. “Penso che dobbiamo essere molto, molto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) Undecisamente poco fortunato – azzoppato appena all’inizio dall’esplosione della pandemia che ha completamente rivoluzionato le nostre vite – che potrebbe concludersi con ildi. A regalarcelo lache in quanto a colpi di scena ha molto poco da imparare. Il fantasma del No– ossia l’uscita senza accordo, che in questi mesi non se n’è mai andato – nell’ultimo periodo non solo è tornato ad aleggiare con una certa insistenza ma diventa sempre più concreto. La conferma è arrivata dallo stesso Premier britannico Boris Johnson che in più occasioni, specie nell’ultimo periodo, ha ammesso che l’uscita Hard è saldamente sul piatto, invitando il Paese a prepararsi allo scenario, secondo molti il peggiore. “Penso che dobbiamo essere molto, molto ...

