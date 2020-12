Bersani su La7: “Per Renzi manca collegialità? E quando è toccato a lui? C’è il reparto guastatori, ma se si tira il filo, viene via il maglione” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Recovery Fund? Anche avrei suggerimenti da fare sul piano, che è stato inoltrato al Cdm solo come bozza, come è giusto che sia. Anche io penso che servirebbero delle correzioni, ma non metto la pistola alla tempia al governo in una situazione del genere”. Così, a “Piazzapulita”, il deputato di LeU Pier luigi Bersani commenta l’intervento pronunciato al Senato dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Bersani, che ribadisce più volte la natura di bozza e non di documento definitivo del Recovery Plan, puntualizza: “Renzi lamenta l’assenza di collegialità. Ha un punto di osservazione notevole perché, quando è toccato a lui, è stato un campione di collegialità, ha preso il premio Nobel della collegialità. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Recovery Fund? Anche avrei suggerimenti da fare sul piano, che è stato inoltrato al Cdm solo come bozza, come è giusto che sia. Anche io penso che servirebbero delle correzioni, ma non metto la pistola alla tempia al governo in una situazione del genere”. Così, a “Piazzapulita”, il deputato di LeU Piergicommenta l’intervento pronunciato al Senato dal leader di Italia Viva, Matteo, che ribadisce più volte la natura di bozza e non di documento definitivo del Recovery Plan, puntualizza: “lamenta l’assenza di. Ha un punto di osservazione notevole perché,, è stato un campione di, ha preso il premio Nobel della. ...

PiazzapulitaLA7 : 'Anche io penso servano correzioni, ma non metto la pistola alla tempia al Governo. Renzi lamenta l'assenza di coll… - La7tv : #piazzapulita Recovery fund, Pier Luigi #Bersani commenta l'intervento di Matteo #Renzi in Senato: 'Anche io penso… - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi #Bersani: 'Non si è deciso nulla sui 200 miliardi del Recovery fund'. 'Nel giorno in cui l… - fattoquotidiano : Bersani su La7: “Per Renzi manca collegialità? E quando è toccato a lui? C’è il reparto guastatori, ma se si tira i… - pattygrasso : RT @PiazzapulitaLA7: 'Anche io penso servano correzioni, ma non metto la pistola alla tempia al Governo. Renzi lamenta l'assenza di collegi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bersani La7 Governo, Bersani su Renzi: "Se si tira un filo può venir giù il maglione" La7 “Ho perso 300mila euro di fatturato, senza contare dicembre”

"Ho perso 300mila euro di fatturato, senza contare dicembre". Viterbo - Paolo Bianchini, ristoratore e presidente Mio, porta a Piazza pulita (La7) la drammatica situazione del settore, duramente colpi ...

Bersani, Crisanti e Miozzo ospiti a Piazzapulita su La7

Bersani, Crisanti e Miozzo ospiti a Piazzapulita su La7. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

"Ho perso 300mila euro di fatturato, senza contare dicembre". Viterbo - Paolo Bianchini, ristoratore e presidente Mio, porta a Piazza pulita (La7) la drammatica situazione del settore, duramente colpi ...Bersani, Crisanti e Miozzo ospiti a Piazzapulita su La7. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!