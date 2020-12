Barnes: «Per anni abbiamo lottato per farci chiamare “neri”, e ora ci offendiamo se lo fanno?» (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Sono contento che Valentin Negru, il calciatore rumeno, non fosse in campo in PSG-Basaksehir. Forse la sola menzione del suo cognome sarebbe stata sufficiente a provocare l’uscita dal campo dei giocatori”. Questa non è la provocazione di un ignoto sovranista bianco su un social qualunque. È l’attacco del pezzo di John Barnes sul Daily Telegraph, nel quale spiega nel dettaglio la sua opinione controcorrente sul presunto razzismo del quarto uomo del match di Champions poi sospeso e ripreso il giorno dopo tra le polemiche. John Barnes non è uno qualunque. È sì l’ex star della nazionale inglese e del Liverpool, ma è anche un’icona dell’anti-razzismo, una personalità di spicco nella lotta alle discriminazioni. La foto – famosissima – di lui che scalcia una buccia di banana fuori dal campo, dopo che gli era stata lanciata durante una partita contro ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Sono contento che Valentin Negru, il calciatore rumeno, non fosse in campo in PSG-Basaksehir. Forse la sola menzione del suo cognome sarebbe stata sufficiente a provocare l’uscita dal campo dei giocatori”. Questa non è la provocazione di un ignoto sovranista bianco su un social qualunque. È l’attacco del pezzo di Johnsul Daily Telegraph, nel quale spiega nel dettaglio la sua opinione controcorrente sul presunto razzismo del quarto uomo del match di Champions poi sospeso e ripreso il giorno dopo tra le polemiche. Johnnon è uno qualunque. È sì l’ex star della nazionale inglese e del Liverpool, ma è anche un’icona dell’anti-razzismo, una personalità di spicco nella lotta alle discriminazioni. La foto – famosissima – di lui che scalcia una buccia di banana fuori dal campo, dopo che gli era stata lanciata durante una partita contro ...

zazoomblog : Barnes: «Per anni abbiamo lottato per farci chiamare “neri” e ora ci offendiamo se lo fanno?» - #Barnes: #abbiamo… - GiTufano69 : @napolista Barnes... qui c'è chi si affida al buon senso delle persone per fermare la diffusione del covid19, figur… - napolista : Barnes: «Per anni abbiamo lottato per farci chiamare “neri”, e ora ci offendiamo se lo fanno?» È un’icona della lo… - hiddlestovn : io ancora arrabbiata con chi ha deciso che bucky barnes dovesse tagliare i capelli quante occasioni sprecate per ve… - wctsxn : e anche oggi mi confermo sottona per bucky barnes ???? -