Barbara D’Urso si butta in politica. Cosa c’è di vero? Tanto clamore per nulla? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Su tutti i social sta rimbalzando la notizia che Barbara D’Urso scenderà a breve in campo in politica. Ma Cosa c’è di vero? Tanto clamore per nulla? Barbara D’Urso in politica? La notizia avrebbe del clamoroso, ma di vero c’è poco o nulla. La conduttrice televisiva Mediaset, infatti, ha rilasciato un’intervista a ‘Oggi’, nella quale L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Su tutti i social sta rimbalzando la notizia chescenderà a breve in campo in. Mac’è diperin? La notizia avrebbe del clamoroso, ma dic’è poco o. La conduttrice televisiva Mediaset, infatti, ha rilasciato un’intervista a ‘Oggi’, nella quale L'articolo NewNotizie.it.

Phiodem : RT @AllStarsLA: Barbara d'Urso che scende in politica, direi che possiamo definitivamente farci esplodere - DelgeIl : RT @Zziagenio78: Il Gruppo Whatsapp di quelli che han chiesto a Barbara D'Urso di entrare in politica: - federica_n90 : RT @Tremenoventi: Bellissima foto di gruppo di quelli che hanno chiesto a Barbara D’Urso di entrare in politica - Methamorphose30 : RT @Tremenoventi: Bellissima foto di gruppo di quelli che hanno chiesto a Barbara D’Urso di entrare in politica - lucat25 : RT @MichelaMeloni1: Barbara D'Urso entrerà in politica, perché glielo hanno chiesto. Ma non potevate chiederle di entrare da qualche altra… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Anna Valle: «Il fake in Rete che si spaccia per me» Corriere della Sera