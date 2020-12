Atac: 10 linee subaffidate, 500 corse in più su percorsi più frequentati (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Si e’ conclusa positivamente la prima gara per i servizi aggiuntivi di tpl indetta da Atac dopo l’individuazione del bacino di 40 operatori che hanno messo a disposizione fino a 1.000 mezzi per migliorare l’offerta di trasporto, anche in vista della riapertura delle scuole. La gara, suddivisa in due lotti, e’ stata aggiudicata a due operatori (Cialone Tour e Angelino Srl), ai quali verranno subaffidate complessivamente 10 linee a minor frequentazione. In particolare, il primo lotto riguarda le linee 061, 071, 435, 443 e 654 e vedra’ impegnate complessivamente 17 vetture nell’ora di punta. Il secondo lotto comprende le linee 500, 551, 021, 043 e 319 e prevede l’utilizzo di 20 vetture. Il subaffidamento sara’ operativo a partire dal prossimo lunedi’, 14 dicembre, e durera’ fino al 14 febbraio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Si e’ conclusa positivamente la prima gara per i servizi aggiuntivi di tpl indetta dadopo l’individuazione del bacino di 40 operatori che hanno messo a disposizione fino a 1.000 mezzi per migliorare l’offerta di trasporto, anche in vista della riapertura delle scuole. La gara, suddivisa in due lotti, e’ stata aggiudicata a due operatori (Cialone Tour e Angelino Srl), ai quali verrannocomplessivamente 10a minor frequentazione. In particolare, il primo lotto riguarda le061, 071, 435, 443 e 654 e vedra’ impegnate complessivamente 17 vetture nell’ora di punta. Il secondo lotto comprende le500, 551, 021, 043 e 319 e prevede l’utilizzo di 20 vetture. Il subaffidamento sara’ operativo a partire dal prossimo lunedi’, 14 dicembre, e durera’ fino al 14 febbraio ...

