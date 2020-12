William incontra la Regina Elisabetta dopo mesi | “Ciao nonna” Ma il nonno Filippo dov’è?

(Di giovedì 10 dicembre 2020) C’erano tutti. O quasi. Lei, la, di rosso vestita. Nessuna come lei sa indossare colori brillanti, o pastello rendendoli perfetti. E così è stato anche in occasione della prima “riunione” della famiglia reale da inizio pandemia., Kate, il principe Carlo, Camilla, il principe Edward e Sophie Wessex, la principessa Anna: tutti insieme al Castello di Windsor. Anche perché pare, stando ai rumors dei giornali britannici, che Kate eil Natale lo trascorreranno con i genitori di lei mentre ladovrebbero rimanere al castello di Windsor. Già,. Inutile dire che le illazioni sui tabloid si sono sprecate. Dov’era il principe? Dicono si trovasse a Palazzo.ha salutato la ...

Dopo che il principe William e Kate Middleton hanno termitato il tour natalizio nel Regno Unito, al Castello di Windsor hanno incontrato la Regina Elisabetta, il principe Carlo, Camilla, il ...La regina Elisabetta II con i nipote William e la moglie, ... Prima tappa: Edimburgo, dove William e Kate arrivano per incontrare un team di paramedici e lo staff della Scottish Ambulance Service.William d'Inghilterra "svela" il segreto (in gran segreto) alla Regina Elisabetta II: Kate Middleton è incinta e aspetta il quarto figlio. A dare la n...