Un limatolese ai vertici dell’Usip | il plauso del sindaco Parisi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – IlDomenicoe l’Amministrazione comunale salutano con grande soddisfazione il risultato colto dal concittadino Daniele Possemato. Quest’ultimo, in particolare, è stato eletto nei giorni scorsi tra le fila del Coordinamento nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Poliziotti, Sindacato aderente alla Confederazione Uil, tra le principali Sigle di Polizia nel territorio nazionale. In servizio a Brescia, Possemato è stato salutato dal convintodel Primo Cittadino.“E’ motivo di orgoglio per la nostra Comunità il risultato conseguito da un figlio della nostra terra. Auspicando che, sempre nuovi limatolesi, al pari di Possemato, possano portare in alto il nome del nostro paese” L'articolo proviene da Anteprima24.it.