Traffico Roma del 10-12-2020 ore 18 | 30

(Di giovedì 10 dicembre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazione non è che cambia molto rispetto alle precedenti aggiornamento sul grande raccordo anulare circolazione sostenuta lungo la carreggiata esterna tra l’autostrada di più vicino alla Tuscolana mentre in interna gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra la cassa e la Prenestina circolazione sostenuta su via del Foro Italico dove si rallenta tra via della Camilluccia via Salaria verso San Giovanni e nella stessa direzione siamo ora sulla tangenziale est rallentamenti tra via dei Monti Tiburtini e lo svincolo per La A24 al Trionfale prestare attenzione per un incidente su via di Cogoleto vicino via di Millesimo in prossimità delle Divino Amore chiusa via di Porta medaglia per lavori di manutenzione al fondo stradale prudenza Dunque per il divieto di transito nei prossimi Tadi via di Torre di Sant’Anastasia verso via Ardeatina ...