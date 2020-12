Recovery Plan, perché l’ennesima task force quando ci sono già ministeri competenti? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Voglio parlarvi chiaramente. Se Berlusconi o Salvini avessero tentato di fare quello che sta portando avanti Giuseppe Conte sul Recovery Plan e la riforma dei servizi segreti, oggi avremmo i sindacati, i costituzionalisti, i soliti giornalisti e le solite trasmissioni che griderebbero allo scandalo. Se invece fosse stato Matteo Renzi ancora peggio, ci sarebbe stata la rivoluzione al grido del colpo di Stato. Se ci fosse onestà intellettuale tutti dovrebbero riconoscere questo aspetto. perché non è concepibile che per gestire i soldi europei si voglia istituire l’ennesima farsa delle task force, formate da centinaia di persone tra cui manager esterni a chiamata diretta. Il tutto facendolo passare con un emendamento alla legge di bilancio ed esautorando i ministri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Voglio parlarvi chiaramente. Se Berlusconi o Salvini avessero tentato di fare quello che sta portando avanti Giuseppe Conte sule la riforma dei servizi segreti, oggi avremmo i sindacati, i costituzionalisti, i soliti giornalisti e le solite trasmissioni che griderebbero allo scandalo. Se invece fosse stato Matteo Renzi ancora peggio, ci sarebbe stata la rivoluzione al grido del colpo di Stato. Se ci fosse onestà intellettuale tutti dovrebbero riconoscere questo aspetto.non è concepibile che per gestire i soldi europei si voglia istituirefarsa delle, formate da centinaia di persone tra cui manager esterni a chiamata diretta. Il tutto facendolo passare con un emendamento alla legge di bilancio ed esautorando i ministri ...

"Se poi occorre entrare nel merito delle proposte della Regione, - ha detto Armao - siamo ovviamente disponibili a farlo, nella corretta dialettica, ma utilizzare le miopi scelte nazionali per critica ...

Recovery Plan, Armao: "Ignorate le proposte della Sicilia e delle altre Regioni"

Se il Recovery è una occasione fallita per la Sicilia, la colpa non è della Regione . Il Recovery Plan, ha detto il vicepresidente della Regione Siciliana, ...

