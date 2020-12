Paolo Rossi, il dolore della moglie espresso sui social: “Per sempre” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha dato questa notte l’annuncio della morte del marito, una notizia che ha sconvolto l’opinione pubblica sportiva e non solo. Un dolore quello della signora Rossi condiviso sui social dove in queste ore sta pubblicando alcuni scatti del Campione del Mondo. Federica e Paolo si sono sposati nel 2010 in Campidoglio dopo essere stati fidanzati per 12 anni, hanno due figlie e lo scorso anno hanno rinnovato le promesse nuziali alle Maldive. La giornalista, che ha anche scritto un libro con Paolo Rossi, ha pubblicato alcuni scatti proprio dell’ultima vacanza fatta aggiungendo alcune didascalie da cui si percepisce tutto il dolore che sta ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Federica Cappelletti,di, ha dato questa notte l’annunciomorte del marito, una notizia che ha sconvolto l’opinione pubblica sportiva e non solo. Unquellosignoracondiviso suidove in queste ore sta pubblicando alcuni scatti del Campione del Mondo. Federica esi sono sposati nel 2010 in Campidoglio dopo essere stati fidanzati per 12 anni, hanno due figlie e lo scorso anno hanno rinnovato le promesse nuziali alle Maldive. La giornalista, che ha anche scritto un libro con, ha pubblicato alcuni scatti proprio dell’ultima vacanza fatta aggiungendo alcune didascalie da cui si percepisce tutto ilche sta ...

