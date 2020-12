Mes, Capone (Ugl) all’attacco: “Governo mette a rischio i risparmiatori” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Non solo Lega e Fratelli d’Italia, con spezzoni di Forza Italia e dei (pochi) dissidenti a cinque stelle. Nel variegato campo delle forze politiche contrarie alla riforma del Mes fa capolino anche il mondo del sindacalismo. Non con la “triplice”, da sempre schierata a favore dell’europeismo più spinto (deflazione salariale compresa). Bensì con l’Ugl, che per bocca del segretario Paolo Capone lancia un duro attacco nei confronti dell’esecutivo. Capone: “Via libera al Mes tradimento degli italiani” “Il via libera alla riforma del Mes è un evidente tradimento del voto degli italiani che non a caso alle ultime elezioni hanno premiato le forze politiche più ostili all’austerità europea”, attacca Capone. Un’ideologia che definisce fallimentare, in quanto “fondata su dogmi economicamente infondati e politicamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Non solo Lega e Fratelli d’Italia, con spezzoni di Forza Italia e dei (pochi) dissidenti a cinque stelle. Nel variegato campo delle forze politiche contrarie alla riforma del Mes fa capolino anche il mondo del sindacalismo. Non con la “triplice”, da sempre schierata a favore dell’europeismo più spinto (deflazione salariale compresa). Bensì con l’Ugl, che per bocca del segretario Paololancia un duro attacco nei confronti dell’esecutivo.: “Via libera al Mes tradimento degli italiani” “Il via libera alla riforma del Mes è un evidente tradimento del voto degli italiani che non a caso alle ultime elezioni hanno premiato le forze politiche più ostili all’austerità europea”, attacca. Un’ideologia che definisce fallimentare, in quanto “fondata su dogmi economicamente infondati e politicamente ...

AgenPress. “Il via libera della Camera alla riforma del MES è un evidente tradimento del voto degli italiani che non a caso alle ultime elezioni hanno premiato le forze politiche più ostili all’auster ...

