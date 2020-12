Merchandising | dopo Lidl tocca a Microsoft

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Le ormai arcinote sneaker coloratissime e «griffate» Lidl non sono – a questo punto è chiaro – che la punta dell’iceberg. Il merchandising più palese e sfacciato (e inaspettato) sta evidentemente riuscendo nell’impresa che alla moda con la M maiuscola sembra sempre più difficile: instillare – non si capisce neppure bene come – nel consumatore il germe del desiderio, fino a farlo crescere a dismisura. Generando fenomeni di massa difficilmente giustificabili.