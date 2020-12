Le terapie intensive in Svezia sono al collasso | serviva il lockdown

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Laera stata indicata da molti come un modello da seguire, anche con un pizzico di invidia. Durante la prima ondata giravano immagini dei cittadini svedesi liberi di circolare mentre noi eravamo tappati in casa da settimane. In molti dicevano che era quello il modo di affrontare la pandemia. Che i nostri governanti erano degli incapaci e che noi cittadini italiani non eravamo abbastanza civili per meritare la libertà. Purtroppo ildelleindimostra che ilera necessario. Non si tratta dell’unico esempio di sottovalutazione del virus in giro per il mondo e a farne le spesesempre i cittadini. Tra i Paesi europei, durante la seconda ondata, era l’unica che non aveva adottato ilo misure ...