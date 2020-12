Instagram Direct e Facebook Messenger down | problemi ed errori per la messaggistica di Zuckerberg

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) I messaggi privati dinon funzionano. Da diversi minuti le due piattaforme di proprietà di Markstanno registrandoche impediscono a milioni di utenti in tutto il mondo di scambiarsi messaggi tramite. A riportare iai DM die alle chat private disono stati gli stessi utenti che su Twitter stanno utilizzando gli hashtag #e #per evidenziare il malfunzionamento che da circa 30 minuti sta bloccando le conversazioni private di milioni di utenti in tutto il mondo.e ...