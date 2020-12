Il duetto di Casadilego e Hell Raton in Stan di Eminem e Dido alla finale di X Factor (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il duetto di Casadilego e Hell Raton in Stan di Eminem e Dido apre la finale di X Factor 2020. Nella prima manche della serata conclusiva di X Factor, infatti, ogni giudice duetta con il proprio finalista sulle note di un brano che assegna personalmente. Hell Raton porta in finale un solo concorrente per il team delle Under Donne, al pari degli altri giudici, rimasti con un solo cantante per categoria. La finale di X Factor si gioca ad armi pari, dunque, con 4 finalisti ognuno appartenente ad un team diverso. Il duetto di Casadilego e Hell Raton in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildiindiapre ladi X2020. Nella prima manche della serata conclusiva di X, infatti, ogni giudice duetta con il proprio finalista sulle note di un brano che assegna personalmente.porta inun solo concorrente per il team delle Under Donne, al pari degli altri giudici, rimasti con un solo cantante per categoria. Ladi Xsi gioca ad armi pari, dunque, con 4 finalisti ognuno appartenente ad un team diverso. Ildiin ...

MScrobogna : #XFactor2020 Duetto #Casadilego e #littlepiecesofmarmelade ... troppo? - quandilfaitnoir : Sono tanto curiosa di vedere il duetto tra Manuelito e Casadilego! Chissà se Manuelito canterà in italiano o in spagnolo ?? #XF2020 - OhItsTommo : per chi segue #XF2020 avete visto che casadilego e hell raton fanno un duetto stan di eminem? ce hell raton che rap… - httpgiulia_ : io volo solo a pensare al duetto tra casadilego e manuelito, facciamo arrivare subito giovedì?? #XF2020 - Annalis60496125 : Il 2020 è ufficialmente salvato: duetto di @casadilego e @Machete_Mnlt , e Kitchen Sink ?? #XF2020 -