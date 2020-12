Guai in casa Biden. Cosa può smuovere l’inchiesta su Hunter (Di giovedì 10 dicembre 2020) Donald Trump chiede alla Corte Suprema di potere intervenire nel ricorso del Texas che vuole bloccare la vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali del 3 novembre, invalidando i risultati in quattro Stati, e annuncia su Twitter che almeno 17 Stati si sono uniti “all’azione legale straordinaria contro la più grande frode elettorale nella storia degli Stati Uniti”. Il cinguettio, che Twitter segnala come controverso per l’accusa non provata di elezioni fraudolente, indica che quella intentata dal Texas è l’azione su cui il magnate ora punta per rovesciare l’esito delle elezioni. Sulla diatriba legale elettorale si innesta la notizia che Hunter Biden, il figlio del presidente eletto, è oggetto di un’indagine fiscale in Delaware, dove vive anche il padre, per oltre 30 anni senatore dello Stato. Lo ha reso noto lo stesso ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Donald Trump chiede alla Corte Suprema di potere intervenire nel ricorso del Texas che vuole bloccare la vittoria di Joenelle elezioni presidenziali del 3 novembre, invalidando i risultati in quattro Stati, e annuncia su Twitter che almeno 17 Stati si sono uniti “all’azione legale straordinaria contro la più grande frode elettorale nella storia degli Stati Uniti”. Il cinguettio, che Twitter segnala come controverso per l’accusa non provata di elezioni fraudolente, indica che quella intentata dal Texas è l’azione su cui il magnate ora punta per rovesciare l’esito delle elezioni. Sulla diatriba legale elettorale si innesta la notizia che, il figlio del presidente eletto, è oggetto di un’indagine fiscale in Delaware, dove vive anche il padre, per oltre 30 anni senatore dello Stato. Lo ha reso noto lo stesso ...

