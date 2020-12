Fedez, “Bella storia” è certificato disco di Platino (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Bella storia” di Fedez è certificato disco di Platino! Dopo aver ottenuto il podio dei brani più trasmessi in radio la scorsa settimana, la traccia si conferma come una delle hit che più hanno caratterizzato la stagione autunnale. Il singolo inoltre è attualmente ancora stabile nella Top 10 della classifica FIMI ufficiale dei singoli. Il 2020 è stato l’anno del ritorno musicale di Fedez. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”, “Bella storia”, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano, Fedez racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)didi! Dopo aver ottenuto il podio dei brani più trasmessi in radio la scorsa settimana, la traccia si conferma come una delle hit che più hanno caratterizzato la stagione autunnale. Il singolo inoltre è attualmente ancora stabile nella Top 10 della classifica FIMI ufficiale dei singoli. Il 2020 è stato l’anno del ritorno musicale di. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”,, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano,racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni ...

lifestyleblogit : Fedez: Bella storia è disco di platino - - marco_campaner : @Fedez Possiamo fare bella storia bella Storia bella storia bella, ?? - RadioNovesei96 : Now OnAir: Fedez - Bella Storia - La Forza della Radio - DavideMardegan : @Fedez Chi sono io per nn mettere un like grosso così? Bella Fede - Titti700 : RT @MusicTvOfficial: Disco di Platino per il singolo Bella Storia di @Fedez -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez “Bella A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie Musica: Fedez, il singolo 'Bella storia' certificato disco ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - 'Bella Storia' di Fedez è certificato disco di platino. Dopo aver ottenuto il podio dei brani più trasmessi in radio la scorsa settimana, la traccia si conferma come ...

Fedez: Bella storia è disco di platino-Lifestyle Blog

“Bella Storia” di Fedez è certificato disco di platino! Dopo aver ottenuto il podio dei brani più trasmessi in radio la scorsa settimana, la traccia si conferma come una delle hit che più hanno caratterizzato la stagione autunnale. Il singolo inoltre è attualmente ancora stabile nella Top 10 ...

Musica: Fedez, il singolo 'Bella storia' certificato disco ...

Il 2020 è stato l’anno del ritorno musicale di Fedez. Dopo la dance anni ’90 di ‘Bimbi per strada (Children)’, ‘Bella Storia’, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio.

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - 'Bella Storia' di Fedez è certificato disco di platino. Dopo aver ottenuto il podio dei brani più trasmessi in radio la scorsa settimana, la traccia si conferma come ...“Bella Storia” di Fedez è certificato disco di platino! Dopo aver ottenuto il podio dei brani più trasmessi in radio la scorsa settimana, la traccia si conferma come una delle hit che più hanno caratterizzato la stagione autunnale. Il singolo inoltre è attualmente ancora stabile nella Top 10 ...Il 2020 è stato l’anno del ritorno musicale di Fedez. Dopo la dance anni ’90 di ‘Bimbi per strada (Children)’, ‘Bella Storia’, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio.