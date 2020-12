Coronavirus: Salvini, 'a Conte ribadito necessità di cambiare su Comuni per Natale' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ieri in Senato mi sono fermato a parlare brevemente con Conte. Gli ho ribadito la necessita? di modificare i divieti di spostamento tra Comuni per Natale, che sono assurdi, ingiustificati e inutilmente penalizzanti per la maggioranza degli italiani che non vive nelle grandi citta?. E? una richiesta che non viene solo dalla Lega ma anche da regioni e Comuni, compresi molti di centrosinistra". Lo scrive sui suoi canali social Matteo Salvini, che posta una foto che lo ritrae ai banchi del governo, mentre si rivolge al presidente del Consiglio. "Al di la? di simpatie o antipatie politiche, credo sia una questione di buonsenso, le famiglie italiane aspettano buone notizie", scrive il leader della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ieri in Senato mi sono fermato a parlare brevemente con. Gli hola necessita? di modificare i divieti di spostamento traper, che sono assurdi, ingiustificati e inutilmente penalizzanti per la maggioranza degli italiani che non vive nelle grandi citta?. E? una richiesta che non viene solo dalla Lega ma anche da regioni e, compresi molti di centrosinistra". Lo scrive sui suoi canali social Matteo, che posta una foto che lo ritrae ai banchi del governo, mentre si rivolge al presidente del Consiglio. "Al di la? di simpatie o antipatie politiche, credo sia una questione di buonsenso, le famiglie italiane aspettano buone notizie", scrive il leader della Lega.

