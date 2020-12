Coronavirus, in Lombardia sono 172 le vittime in 24 ore (ieri 69). Salgono i contagi: +2.093 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il bollettino del 10 dicembre sono +2.093 i casi di Coronavirus in Lombardia registrati nel corso del monitoraggio di oggi, 10 dicembre. ieri, invece, i positivi della giornata erano +1.233. Il totale dei casi da inizio pandemia raggiunge quota 435.653. sono poi +172 le vittime conteggiate nelle ultime 24 ore (ieri 69); il numero complessivo di decessi è quindi di 23.449 unità. I dati arrivano a fronte di 24.229 tamponi eseguiti, per un totale di 4.350.769 test effettuati dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. Inoltre sono stati registrati 5.613 ricoveri. sono 748 i pazienti che combattono nei reparti di terapia intensiva: di questi, 62 hanno fatto il loro ingresso nel reparto nell’ultima giornata. I pazienti attualmente in ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il bollettino del 10 dicembre+2.093 i casi diinregistrati nel corso del monitoraggio di oggi, 10 dicembre., invece, i positivi della giornata erano +1.233. Il totale dei casi da inizio pandemia raggiunge quota 435.653.poi +172 leconteggiate nelle ultime 24 ore (69); il numero complessivo di decessi è quindi di 23.449 unità. I dati arrivano a fronte di 24.229 tamponi eseguiti, per un totale di 4.350.769 test effettuati dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. Inoltrestati registrati 5.613 ricoveri.748 i pazienti che combattono nei reparti di terapia intensiva: di questi, 62 hanno fatto il loro ingresso nel reparto nell’ultima giornata. I pazienti attualmente in ...

RegLombardia : #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche reco… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-175). Eseguiti 16.276 tamponi, 1.656… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-238) sia nelle terapie intensive (-17). Il numero dei tamponi e… - lucarango88 : ??#Lombardia #Covid_19 #10dicembre Casi Positivi +2.093 (435.653 +0,48%) Deceduti +172 (23.449 +0,74%) Guariti +4.5… - Adnkronos : ++Coronavirus Lombardia, 2.093 contagi e 172 morti: il bollettino++ -