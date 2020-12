Cheesecake con crema e amarene | buona da leccarsi i baffi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 10 dicembre 2020) State cercando una ricetta per cucinare un dolce spettacolare? Ecco come preparare unacon lada decorare con delleo con delle ciliegie sciroppate.con: Ingredienti Per fare unacon la, avrete bisogno di: 200 grammi di farina di tipo 0 75 grammi di zucchero bianco da tavola 75 grammi di burro (in alternativa potete usare anche la margarina) 10 grammi di lievito in polvere per fare i dolci 5 grammi di zucchero vanigliato Un uovo intero Un pizzico di sale fino da cucina. Per fare la farcitura, vi serviranno: 750 grammi di formaggio fresco 500 ml di latte 250 ml di olio di semi di girasole 150 grammi di zucchero bianco da tavola 70 grammi di preparato in polvere per fare il budino ...