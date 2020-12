Vivendi, Corte europea annulla accordo Antitrust-Paramount (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Corte di giustizia europea ha annullato l’accordo di licenza cinematografica tra l’Antitrust UE e Paramount. Canal+, canale televisivo francese a pagamento che fa parte del Gruppo Vivendi, vince quindi la battaglia giudiziaria contro l’UE. Il titolo Vivendi reagisce in Borsa con un guadagno di oltre 3 punti percentuali. Lo studio statunitense ha accettato di ritirare gli accordi di licenza cinematografica con il gruppo britannico di TV a pagamento Sky UK. Canal+ aveva inizialmente portato il suo caso al Tribunale di Lussemburgo sostenendo che l’accordo tra Paramount e l’UE violava gli interessi e i diritti procedurali di terzi. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ladi giustiziahato l’di licenza cinematografica tra l’UE e. Canal+, canale televisivo francese a pagamento che fa parte del Gruppo, vince quindi la battaglia giudiziaria contro l’UE. Il titoloreagisce in Borsa con un guadagno di oltre 3 punti percentuali. Lo studio statunitense ha accettato di ritirare gli accordi di licenza cinematografica con il gruppo britannico di TV a pagamento Sky UK. Canal+ aveva inizialmente portato il suo caso al Tribunale di Lussemburgo sostenendo che l’trae l’UE violava gli interessi e i diritti procedurali di terzi.

