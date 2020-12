Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)DEL 9 DICEMBREORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PARTIAMO DALLA TANGENZIALE EST DOVE E’ CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALNE INTERNA IN DIREZIONE SALARIA. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CON CODE DA VIA FIORENTINI SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA LA LAURENTINA E LA CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA SULLA FLAMINIA CODE DI SFALCIO D’ERBA ALL’ALTEZZA DEL KM 10 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA SULLA SP1 CIMINA CODE PER AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI STRADA FONTE VIVOLA IN LOCALITA’ RONCIGLIONE DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO ...