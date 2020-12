Torino – Tram travolge 84enne uccidendola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia nord del capoluogo piemontese. Per cause ancora in corso di accertamento una donna di 84 anni è stata travolta, intorno alle 18, da un Tram della linea 9. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto, l’anziana donna è deceduta Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia nord del capoluogo piemontese. Per cause ancora in corso di accertamento una donna di 84 anni è stata travolta, intorno alle 18, da undella linea 9. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto, l’anziana donna è deceduta

