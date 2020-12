Studio | sorpasso storico dei materiali prodotti dall' uomo su piante e animali

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’anno che stiamo vivendo potrebbe essere ricordato anche per un altro record, purtroppo non positivo. La massa dei, infatti, ha superato la biomassa vivente, composta dal mondo animale e vegetale. La scoperta è frutto del lavoro di ricerca svolto dal gruppo dell’Istituto israeliano Weizmann per le Scienze, coordinato da Ron Milo, poi pubblicato sulla rivista Nature.emerge come la massa delle costruzioni, come edifici, strade e macchine, sia raddoppiata ogni vent’anni e il 2020 ha significato ilsulla biomassa vivente. I ricercatori hanno constatato che la massa deiad opera dell’ammonta a circa 1.100 miliardi di tonnellate, contro le 1.000 miliardi della biomassa ...