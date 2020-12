Serie A, Napoli: ecco lo “Stadio Diego Armando Maradona” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo che lo Stadio San Paolo è stato ufficialmente, con la delibera del Comune, ribattezzato “Stadio Diego Armando Maradona“, all’interno dell’impianto di Fuorigrotta è comparsa anche l’insegna con la nuova denominazione del campo degli azzurri. Domani il Napoli affronterà la Real Sociedad per il match di Europa League 2020/2021 e, per la prima volta, il nome di Maradona sarà al centro dello stadio. La scritta è stata posizionata sotto al tabellone orizzontale sulla gradinata dei distinti, ben visibile da tutte le angolazioni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo che lo Stadio San Paolo è stato ufficialmente, con la delibera del Comune, ribattezzatoMaradona“, all’interno dell’impianto di Fuorigrotta è comparsa anche l’insegna con la nuova denominazione del campo degli azzurri. Domani ilaffronterà la Real Sociedad per il match di Europa League 2020/2021 e, per la prima volta, il nome di Maradona sarà al centro dello stadio. La scritta è stata posizionata sotto al tabellone orizzontale sulla gradinata dei distinti, ben visibile da tutte le angolazioni. SportFace.

