Seduta positiva a Wall Street dopo record vigilia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori che continuano a sperare sul varo del tanto atteso piano di stimoli economici USA e su un possibile accordo sulla Brexit. Sul fronte macro, si attende un aggiornamento sulle vendite e scorte all'ingrosso. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones avanza a 30.301 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 3.710 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,22%); in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,22%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,65%), materiali (+0,53%) e beni industriali (+0,48%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+1,98%), Exxon Mobil (+1,98%), Goldman Sachs (+1,95%) e DOW (+1,38%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Microsoft, che continua la Seduta con ...

Le quotazioni dell'indice di Borsa NASDAQ-100 hanno iniziato a ritracciare dopo aver dato vita a 8 sedute positive di fila. Vediamo come sfruttare la situazione nel breve ...

