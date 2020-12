Recovery Fund, Conte al Senato: “Si intravede uno spiraglio positivo nel negoziato con Polonia e Ungheria” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Vi anticipo, doverosamente ma con la massima cautela, che nelle ultimissime ore sembrerebbe che si intraveda uno spiraglio positivo nel negoziato” con Polonia e Ungheria sul Recovery Fund. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Vi anticipo, doverosamente ma con la massima cautela, che nelle ultimissime ore sembrerebbe che si intraveda unonel” cone Ungheria sul. Lo dice il premier Giuseppenel suo intervento in Aula alin vista del Consiglio europeo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

