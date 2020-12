Mes, Conte: “Per battersi in Ue serve coesione” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Consiglio Europeo è alle porte, arriva dopo giorni di tensioni e incertezze. Una schiarita nelle ultime ore è arrivata sul fronte M5s che ha approvato il piano di riforme del Mes. Così come Italia Viva. Oggi pomeriggio in Senato il premier Conte verificherà la tenuta della maggioranza, ora più stabile dopo giorni di scosse politiche. In mattinata il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera, ha chiesto “coesione per battersi in Ue”, ha poi affrontato il tema Recovery Fund: “Rimane urgente una soluzione che, dando attuazione all’accordo di luglio, superi il veto ungherese e polacco e consenta il tempestivo avvio di Next Generation Eu e il piano pluriennale. I cittadini non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto, che rappresenta un profondo e irreversibile cambiamento di paradigma delle politiche economiche ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Consiglio Europeo è alle porte, arriva dopo giorni di tensioni e incertezze. Una schiarita nelle ultime ore è arrivata sul fronte M5s che ha approvato il piano di riforme del Mes. Così come Italia Viva. Oggi pomeriggio in Senato il premierverificherà la tenuta della maggioranza, ora più stabile dopo giorni di scosse politiche. In mattinata il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera, ha chiesto “coesione perin Ue”, ha poi affrontato il tema Recovery Fund: “Rimane urgente una soluzione che, dando attuazione all’accordo di luglio, superi il veto ungherese e polacco e consenta il tempestivo avvio di Next Generation Eu e il piano pluriennale. I cittadini non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto, che rappresenta un profondo e irreversibile cambiamento di paradigma delle politiche economiche ...

