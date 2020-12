Iva Zanicchi da Mario Giordano contro Giuseppe Conte | “Si faccia un esame di coscienza”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ancora una volta l’aquila di Ligonchio dice la sua sul Presidente del Consiglio: a questo giro l’intervento di Ivada, durante l’ultima puntata di Fuori Dal Coro, è una stilettata su una conferenza stampa del premier che la cantante ha seguito mentre si trovava ricoverata all’ospedale. Ricordiamo, infatti, che Ivaha lottatoil Covid-19 e oggi è perfettamente guarita, ma la terribile malattia ha ucciso il fratello Antonio. Un dolore, quello di Iva, ancora vivo e lancinante come lei stessa ha raccontato sabato 5 dicembre a Verissimo. Nel salotto diieri sera, 8 dicembre, Ivasi è scagliatail premier. Ivada ...

Iva Zanicchi ha fatto una confessione drammatica in diretta tv: la rabbia della cantante la rende una furia, mai vista in questo stato.