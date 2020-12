GENITORI VS INFLUENCER al via le riprese con Volo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono iniziate a Roma le riprese di GENITORI vs INFLUENCER, la nuova commedia di Michela Andreozzi scritta a quattro mani insieme a Fabio Bonifacci. Al centro della vicenda un padre single e le difficoltà che ne conseguono nel crescere da soli una teenager ai nostri giorni. Sono previste sei settimane di riprese, tra la capitale e diverse location del Lazio. Di cosa parla GENITORI vs INFLUENCER? Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla francese – (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono iniziate a Roma ledivs, la nuova commedia di Michela Andreozzi scritta a quattro mani insieme a Fabio Bonifacci. Al centro della vicenda un padre single e le difficoltà che ne conseguono nel crescere da soli una teenager ai nostri giorni. Sono previste sei settimane di, tra la capitale e diverse location del Lazio. Di cosa parlavs? Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla francese – (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone ...

MoliPietro : GENITORI VS INFLUENCER al via le riprese con Volo - IlModeratoreWeb : Al via le riprese di “Genitori vs influencer” con Fabio Volo - - nestquotidiano : Al via le riprese di “Genitori vs influencer” con Fabio Volo - CorriereCitta : Al via le riprese di “Genitori vs influencer” con Fabio Volo - val_d1 : RT @MagTua: #Genitori vs #Influencer, si gira il nuovo #film di #MichelaAndreozzi -

Ultime Notizie dalla rete : GENITORI INFLUENCER 'Adolescenti navigati e... genitori influencer' Il Friuli Al via le riprese di “Genitori vs influencer” con Fabio Volo

ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziate a Roma le riprese di Genitori vs Influencer, la nuova commedia di Michela Andreozzi scritta a quattro mani insieme a Fabio Bonifacci. Al centro della vicenda un padre ...

Genitori vs Influencer

Genitori vs Influencer, scheda del film di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziate a Roma le riprese di Genitori vs Influencer, la nuova commedia di Michela Andreozzi scritta a quattro mani insieme a Fabio Bonifacci. Al centro della vicenda un padre ...Genitori vs Influencer, scheda del film di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove ...