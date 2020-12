Dl sicurezza | Mauri | ' ora possibile gestire flussi migratori con razionalità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Il voto di oggi alla Camera sul decreto immigrazione rappresenta un passo importantissimo per tornare ail fenomenoo cone nel rispetto del diritto internazionale. Adesso la parola finale passa al Senato”. Così il Vice Ministro dell'interno, Matteo. “E' stato fatto - prosegue- in questi mesi un percorso molto positivo, in cui le forze di maggioranza hanno mostrato concretezza e spirito di collaborazione, elementi che hanno consentito di varare un testo molto avanzato, che poi è stato ulteriormente arricchito grazie al lavoro svolto in Parlamento. Oltre alle forze parlamentari - aggiunge il vorrei ringraziare il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha saputo guidare al meglio il percorso di modifica dei decreti Salvini, che ...