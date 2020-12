Cosa ha detto Lilli Gruber per far arrabbiare la Boschi a Otto e mezzo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Maria Elena Boschi ieri era ospite di Otto e mezzo. Dopo la fine della trasmissione ha twittato: “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori”. Cosa l’ha fatta tanto arrabbiare? A irritare la capogruppo alla Camera di Italia Viva è stato il riferimento a un servizio di Chi della Boschi con il suo fidanzato in cui la parlamentare era senza mascherina: “Le faccio vedere delle foto che lei sicuramente conosce a memoria, che hanno fatto molto discutere, che il settimanale Chi ha pubblicato, ritraggono lei con il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Maria Elenaieri era ospite di. Dopo la fine della trasmissione ha twittato: “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: perpiù importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori”.l’ha fatta tanto? A irritare la capogruppo alla Camera di Italia Viva è stato il riferimento a un servizio di Chi dellacon il suo fidanzato in cui la parlamentare era senza mascherina: “Le faccio vedere delle foto che lei sicuramente conosce a memoria, che hanno fatto molto discutere, che il settimanale Chi ha pubblicato, ritraggono lei con il ...

borghi_claudio : Un giorno @vitocrimi ci racconterà chi gli ha telefonato e cosa gli ha detto. - borghi_claudio : @GiuseppeConteIT Guardi presidente, sa cosa penso di lei: nonostante tutto le do un suggerimento per uscire da ques… - wireditalia : I dati del Miur pubblicati da Wired “non erano noti” al Cts – l'ha detto alla Camera il coordinatore Miozzo – e son… - Noovyis : (Cosa ha detto Lilli Gruber per far arrabbiare la Boschi a Otto e mezzo) Playhitmusic - - oonliz : @AleMancinelli8 -gf sulle spalle da settembre 'non ne parlare perché poi verrai ricordato solo come il gay che va d… -