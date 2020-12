Conte alla Camera chiede coesione sul Mes. Sì del M5S con capriola salva-poltrona (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic – Come da copione, la maggioranza giallofucsia si ricompatta sul Mes con il premier Giuseppe Conte che alla Camera invita tutti alla responsabilità. Opposizione compresa. Intanto Italia Viva, ai ferri corti con il premier sul Recovery fund, firma la risoluzione per dare pieno mandato al premier. Conte sarà al Consiglio Ue di giovedì e venerdì che affronterà la riforma del Mes. Scontate le parole del premier sull’importanza di essere tutti uniti per affrontare il dibattito in Europa. Meno scontata ma assolutamente prevedibile l’ennesima capriola del Movimento 5 Stelle, che vota sì al Mes giustificando il voltafaccia con il fatto che non è un sì all’utilizzo del Mes. Che cosa non si fa per la poltrona. Conte: “Governo ha bisogno della massima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic – Come da copione, la maggioranza giallofucsia si ricompatta sul Mes con il premier Giuseppecheinvita tuttiresponsabilità. Opposizione compresa. Intanto Italia Viva, ai ferri corti con il premier sul Recovery fund, firma la risoluzione per dare pieno mandato al premier.sarà al Consiglio Ue di giovedì e venerdì che affronterà la riforma del Mes. Scontate le parole del premier sull’importanza di essere tutti uniti per affrontare il dibattito in Europa. Meno scontata ma assolutamente prevedibile l’ennesimadel Movimento 5 Stelle, che vota sì al Mes giustificando il voltafaccia con il fatto che non è un sì all’utilizzo del Mes. Che cosa non si fa per la: “Governo ha bisogno della massima ...

