Collegio 5 | espulso dal docu reality l’allievo Rahul Teoli | il suo gesto è stato imperdonabile

Il famoso reality di Rai 2 "Il Collegio", in più occasioni ha dimostrato la sua rigidità e l'importanza dell'osservanza delle regole, arrivando a penalizzare, anche duramente, gli allievi. La direzione dell'edizione di quest'anno non ha avuto alcun dubbio sulla decisione presa su una situazione che si è verificata tra le mura dell'istituto Regina Margherita di Anagni e che ha interassato Rahul Teoli. Il ragazzo infatti ad una settimana dagli esami finali è stato inesorabilmente espulso per cattiva condotta, a causa di alcuni intollerabili comportamenti manifestati nei confronti del suo compagno di Collegio Luca Zigliana. In passato Rahul aveva già vissuto delle situazioni problematiche proprio all'interno del reality e durante la ...

