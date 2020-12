Cianci e il sogno chiamato Bari | prossimo approdo in biancorosso?

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Uno dei protagonisti di questa prima parte di campionato è il centravanti del Potenza classe ’96, Pietro. Capocannoniere del Girone C con 10 gol all’attivo in quattordici gare, l’attaccante pugliese ha rilasciato un’interessante intervista al quotidiano La Repubblica.ha parlato della sua storia, fatta di diverse difficoltà e del suo percorso, spesso in prossimità di essere interrotto. Durante il colloquio ha però espresso il suo: arrivare a vestire la maglia del, la sua città natale.-Simeri: possibile incrocio di destini La prima novità riguarda Simone Simeri, idolo della tifoseria biancorossa e protagonista delle ultime stagioni baresi, che sembra vicino all’addio. Fuori dal campo da tre gare e sceso nelle gerarchie di Gaetano Auteri, il centravanti potrebbe ...

Nato e cresciuto in terra biancorossa, uno degli attaccanti più prolifici nel Girone C in questa stagione ha espresso il suo desiderio di giocare a ...Le dieci reti realizzate in questa prima parte di campionato sono valse a Pietro Cianci la vetta della classifica marcatori del girone C. Nonostante la doppia cifra già raggiunta dal ...