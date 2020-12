Boschi e Gruber: tensione in diretta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi tensione in diretta, ieri sera a Otto e Mezzo. Mostrati alcuni scatti dell’onorevole di Italia Viva con il fidanzato senza mascherina. La conduttrice sottolinea “Dia il buon esempio”. Tensioni in diretta a Otto e Mezzo. Condotto da Lilli Gruber, il programma di La 7 ha ospitato ieri sera L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra Lillie Maria Elenain, ieri sera a Otto e Mezzo. Mostrati alcuni scatti dell’onorevole di Italia Viva con il fidanzato senza mascherina. La conduttrice sottolinea “Dia il buon esempio”. Tensioni ina Otto e Mezzo. Condotto da Lilli, il programma di La 7 ha ospitato ieri sera L'articolo proviene da YesLife.it.

stanzaselvaggia : La sconfitta al referendum è il secondo momento peggiore della vita della Boschi dopo questa sua serata con la Gruber. #ottoemezzo - fattoquotidiano : Lite Boschi-Gruber in diretta: “A noi interessa come sono spesi soldi del Recovery”. “Avete minacciato crisi govern… - stanzaselvaggia : A proposito di Gruber vs Boschi, di solidarietà femminile e di soldatini di Italia Viva. - GeneRossini : RT @Moonlightshad1: Boschi pensava di andare a #ottoemezzo con lo stesso spirito con cui si fa intervistare da altri giornalisti, invece h… - RODOLFOSALVATOR : RT @laura_ceruti: Ma guardate l'amore!!! ???????????????? Eh al cuore non si comanda amici! e quei cattivoni di Renzi e Boschi lo vogliono rovescia… -