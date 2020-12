Assostampa: a Pantelleria non arrivano piu’ giornali, il servizio sospeso dal distributore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Non è concepibile che da ieri non sia più possibile acquistare un quotidiano cartaceo a Pantelleria. Infatti dopo la sospensione da fine novembre delle consegne dei giornali sull’isola, anche per gli ultimi due, Giornale di Sicilia e Repubblica, il distributore ha cessato le consegne all’unica edicola presente”. Lo denuncia il segretario provinciale di Trapani dell’Assostampa... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Non è concepibile che da ieri non sia più possibile acquistare un quotidiano cartaceo a. Infatti dopo la sospensione da fine novembre delle consegne deisull’isola, anche per gli ultimi due, Giornale di Sicilia e Repubblica, ilha cessato le consegne all’unica edicola presente”. Lo denuncia il segretario provinciale di Trapani dell’... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : Assostampa: a Pantelleria non arrivano piu’ giornali, il servizio sospeso dal distributore - DataMediaHub : A Pantelleria il distributore locale di Trapani, Aenne Press, non consegna più nessun giornale e l'isola resta senz… - SMannapoli : RT @maresca_franco: La stampa si è fermata a Pantelleria. Sull’isola non è più possibile acquistare un quotidiano cartaceo Lo denuncia il s… - maresca_franco : La stampa si è fermata a Pantelleria. Sull’isola non è più possibile acquistare un quotidiano cartaceo Lo denuncia… - aldolicata : ASSOSTAMPA: A PANTELLERIA NON ARRIVANO PIU’ GIORNALI, IL SERVIZIO SOSPESO DAL DISTRIBUTORE -

Ultime Notizie dalla rete : Assostampa Pantelleria Assostampa: a Pantelleria non arrivano più giornali. Servizio sospeso dal distributore articolo21 Assostampa: a Pantelleria non arrivano piu’ giornali, il servizio sospeso dal distributore

“Non è concepibile che da ieri non sia più possibile acquistare un quotidiano cartaceo a Pantelleria. Infatti dopo la sospensione da fine novembre delle consegne dei giornali sull’isola, anche per gli ...

Assostampa: “A Pantelleria non arrivano più giornali, il servizio sospeso dal distributore”

“Non è concepibile che da ieri non sia più possibile acquistare un quotidiano cartaceo a Pantelleria. Infatti dopo la sospensione da fine novembre delle consegne dei giornali sull’isola, anche p ...

“Non è concepibile che da ieri non sia più possibile acquistare un quotidiano cartaceo a Pantelleria. Infatti dopo la sospensione da fine novembre delle consegne dei giornali sull’isola, anche per gli ...“Non è concepibile che da ieri non sia più possibile acquistare un quotidiano cartaceo a Pantelleria. Infatti dopo la sospensione da fine novembre delle consegne dei giornali sull’isola, anche p ...