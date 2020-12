Alba Parietti, dopo la gioia arriva la tristezza: il lutto profondo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Grave lutto per la conduttrice, opinionista Alba Parietti. dopo la felicità per il ritorno del figlio Francesco, per lei è un giorno triste È morto il principe Giuseppe Lanza di Scalea, ex compagno di Alba Parietti e discendente di Ignazio e Franca Florio. La madre era Arabella Salviati. A dare un accorato e profondo addio al principe è stata proprio Alba, a cui è stato legato sentimentalmente per diversi anni. Tra i due c’è sempre stato un bel rapporto, anche quando hanno deciso di lasciarsi, ed è per questo che la Parietti non ha potuto fare a meno di dire addio al suo Gippe tramite un post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Lanza di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Graveper la conduttrice, opinionistala felicità per il ritorno del figlio Francesco, per lei è un giorno triste È morto il principe Giuseppe Lanza di Scalea, ex compagno die discendente di Ignazio e Franca Florio. La madre era Arabella Salviati. A dare un accorato eaddio al principe è stata proprio, a cui è stato legato sentimentalmente per diversi anni. Tra i due c’è sempre stato un bel rapporto, anche quando hanno deciso di lasciarsi, ed è per questo che lanon ha potuto fare a meno di dire addio al suo Gippe tramite un post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Lanza di ...

