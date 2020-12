Quarta settimana di dicembre: gelo da est? Ipotesi (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella giornata di lunedì abbiamo dedica ampio spazio alle proiezioni modellistiche inerenti la seconda e la terza settimana di dicembre. Abbiamo detto che nella terza vi saranno cambiamento meteo climatici importanti, derivanti da una ridistribuzione barica continentale in particolare tra Nord Atlantico ed Europa occidentale. A quanto pare la traiettoria delle depressioni oceaniche potrebbe mutare, puntando più a ovest e in tal modo dando luogo a una temporanea rimonta anticiclonica sulle nostre regioni. E’ ciò che viene confermato anche oggi, alla luce delle ultimissime proiezioni modellistiche possiamo dirvi che un miglioramento ci sarà ma come detto potrebbe essere momentaneo. Tra la Scandinavia e la Russia occidentale permarrà infatti una struttura anticiclonica imponente e in quella posizione potrebbe innescare – anche a ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella giornata di lunedì abbiamo dedica ampio spazio alle proiezioni modellistiche inerenti la seconda e la terzadi. Abbiamo detto che nella terza vi saranno cambiamento meteo climatici importanti, derivanti da una ridistribuzione barica continentale in particolare tra Nord Atlantico ed Europa occidentale. A quanto pare la traiettoria delle depressioni oceaniche potrebbe mutare, puntando più a ove in tal modo dando luogo a una temporanea rimonta anticiclonica sulle nostre regioni. E’ ciò che viene confermato anche oggi, alla luce delle ultimissime proiezioni modellistiche possiamo dirvi che un miglioramento ci sarà ma come detto potrebbe essere momentaneo. Tra la Scandinavia e la Russia occidentale permarrà infatti una struttura anticiclonica imponente e in quella posizione potrebbe innescare – anche a ...

Nella giornata di lunedì abbiamo dedica ampio spazio alle proiezioni modellistiche inerenti la seconda ...

Orvieto, il maltempo fa slittare l'accensione dell'illuminazione natalizia. Il programma della settimana

In questo Natale diverso in tempo di pandemia, Orvieto non rinuncia ad essere una città viva e a vestirsi a festa giocando con le luci per esaltare ancora di più la sua ...

