Quando riaprono palestre e piscine? Ecco fino a quando saranno chiuse. Decisive le feste di Natale (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo quanto scritto dal sito Money.it, fino al 15 gennaio resteranno chiuse palestre, centri sportivi e piscine, come logica conseguenza di quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre, che rimarrà in vigore fino a metà gennaio. L’evoluzione dell’emergenza sanitaria detterà poi le mosse successive. Continuano ad essere chiuse anche mostre, musei, cinema, teatri, sale concerto, sale slot e sale scommesse: in tutti questi settori le stime parlano di un calo del fatturato del 70% per l’anno che volge al termine ed almeno del 50% nel 2021, ma molto dipenderà dall’evoluzione della situazione. RIAPERTURA palestre E piscine Il DPCM attualmente in vigore è valido fino al 15 gennaio, ma non è detto che dal 16 si possa tornare in queste strutture: ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo quanto scritto dal sito Money.it,al 15 gennaio resteranno, centri sportivi e, come logica conseguenza di quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre, che rimarrà in vigorea metà gennaio. L’evoluzione dell’emergenza sanitaria detterà poi le mosse successive. Continuano ad essereanche mostre, musei, cinema, teatri, sale concerto, sale slot e sale scommesse: in tutti questi settori le stime parlano di un calo del fatturato del 70% per l’anno che volge al termine ed almeno del 50% nel 2021, ma molto dipenderà dall’evoluzione della situazione. RIAPERTURAIl DPCM attualmente in vigore è validoal 15 gennaio, ma non è detto che dal 16 si possa tornare in queste strutture: ...

