Pagelle Barcellona Juventus 0-3 | CR7 e McKennie dominano | Buffon c’è

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)– Big match al campo nou stravinto dalla. Netto 3-0 dei bianconeri in casa dei blaugrana, che permette a Pirlo di prendersi il primo posto nel girone. Partita perfetta dei bianconeri che dopo 20 minuti stanno già 2-0. Primo gol che arriva su rigore, con Ronaldo che si prende e realizza il penalty. Seconda rete che arriva dopo un’azione corale stupenda conche si inserisce e in sforbiciata al volo trova il gol. Nel secondo tempo cambia poco,che tira tanto ma non concretizza mentre la Juve pressa e gioca bene. Calcio di rigore su tocco di mano di Araujo e Cristiano Ronaldo che realizza il 3-0 con tanto di doppietta personale. Annullato poi il 4-0 a Bonucci per fuorigioco. Juve prima nel girone e...

BARCELLONA Ter Stegen 6 – Non è facile la vita di un portiere del Barcellona, perché si rischia di prendere dei gol senza toccare un pallone e di trovarsi di fronte gente come Ronaldo lanciata in soli ...